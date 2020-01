Liga: il Real trionfa sul campo del Getafe, vittoria di misura per il Valencia

Il 2020 si apre nel migliore dei modi per il Real Madrid. La squadra di Zidane conquista un’importante vittoria sul campo del Getafe, imponendosi con un sonoro 3 a 0. Ad aprire le marcature, alla mezzora, l’autogol di Soria, poi nella ripresa i sigilli di Varane e Modric. Il gol del difensore francese è stato convalidato dopo quasi 3 minuti di stop per un controllo Var relativo alla sua posizione, giudicata alla fine regolare per questione di centimetri. Una vittoria dal peso specifico non indifferente, se si considera che in stagione il Getafe aveva perso in casa solo contro il Barcellona. I Blancos sono ora al comando della Liga, a quota 40 punti e a +1 sui blaugrana, impegnati questa sera nel derby contro l’Espanyol. Nel pomeriggio da segnalare anche il successo del Valencia in casa contro l’Eibar per 1 a 0. A decidere l’incontro un gol di Maximiliano Lopez.