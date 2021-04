Liga, il Real pareggia 0-0 con il Getafe. L’Atletico è a +3

Passo falso del Real Madrid, fermato sullo zero a zero in casa del Getafe nel posticipo serale della Liga. Zidane, presentatosi all’Alfonso Pérez con una formazione molto rimaneggiata, vede ora la vetta allontanarsi a tre lunghezze, con l’Atletico che nel pomeriggio ha raccolto un successo importante e il Barcellona, che non ha giocato, impegnato in Supercoppa, può scavalcare le merengues in classifica.

Nell’altra gara della serata vittoria travolgente del Villarreal, che ha schiacciato il Levante con un fragoroso 5-1.

Foto: AS