Liga: il Levante sfiora la rimonta, ma il Real torna a vincere. È 3-2 al Bernabeu

Dopo due pareggi consecutivi, il Real Madrid torna a vincere il questa quarta giornata di Liga. I Blancos giocano un primo tempo straordinario nel quale riescono addirittura a passare per tre volte: prima doppietta di Karim Benzema, poi timbro di Casemiro. La partita sembra chiusa, ma il Levante non è d’accordo. Nella ripresa gli ospiti sfruttano la precarietà psicologica dei madrileni, privi di tanti giocatori per infortunio, accorciano con Borja Mayoral e la riaprono totalmente a un quarto d’ora dalla fine con Melero. La remuntada però non si compie e così il Real, dopo essersela vista brutta, ritrova i tre punti trionfando per 3-2. Da segnalare l’ingresso in campo all’ora di gioco di Eden Hazard, all’esordio in gare ufficiali con la nuova maglia dopo un periodo in infermeria.

Foto: twitter Real Madrid