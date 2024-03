Liga, il Cadice batte 1-0 il Granada mel derby andaluso

Successo fondamentale per il Cadice per sperare nella salvezza in Liga. Nel derby andaluso, successo dei padroni di casa contro il Granada per 1-0. Fondamentale una rete di Navarro al 51′. Un gol che consente al Cadice di volare a 25 punti, restando sempre in zona retrocessione ma agganciando il treno salvezza, distante ora un punto. Per il Granada, retrocessione annunciata, visto che è a soli 14 punti, penultimo, davanti solo all’Almeria, a 13, ormai spacciate.

Foto: logo Cadice