Liga, il Barcellona vince 3-1 in casa del Villarreal

Vittoria sofferta per il Barcellona che si è imposto per 3-1 sul campo del Villarreal. Dopo lo 0-0 del primo tempo, ospiti in vantaggio in avvio di ripresa con De Jong, poi Chukwueze al 76’ ha trovato la via del pareggio. Nel finale è Depay a regalare i tre punti ai blaugrana. In pieno recupero arriva anche il poker realizzato da Coutinho su calcio di rigore.

In classifica i catalani salgono a 23 punti, a -3 dal quarto posto, a -7 dal Real, che sarà impegnato domani.

Foto: Twitter Barcellona