Liga: il Barça vince e torna a -1 dal Real, attesa la risposta dei blancos

Continua la striscia positiva del Barcellona che oggi nella gara delle 19:30 ha battuto il Valladolid con una rete di Vidal arrivata dopo appena 15′ minuti, filtrante di Messi per il cileno che in sforbiciata deve solo ribadire in rete. I blaugrana con la vittoria di oggi tornano a -1 dalla vetta occupata dal Real Madrid che giocherà lunedì 13 contro il Granada e sarà costretto a vincere per rimanere con un +4 sui catalani in questo rush finale per il titolo spagnolo.

LA CLASSIFICA: Real Madrid 80, Barcellona 79*, Atletico Madrid 63, Siviglia 63 ,Villarreal 57, Getafe 53 , Real Sociedad 51, ,Valencia 50, Granada 50, Athletic Club 48, Osasuna 48*, Levante 43, Betis 41, Valladolid 39*, Eibar 36, Celta Vigo 36*, Alaves 35, Maiorca 32, Leganes 29, Espanyol 24.

*una gara in più

Foto: profilo twitter Vidal