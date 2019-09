Il Barcellona cade ancora, esattamente per la seconda volta in cinque giornate. Stasera i blaugrana sono stati piegati per 2-0 dal Granada: a lanciare gli andalusi sono state le reti di Azeez e Vadillo su calcio di rigore. La formazione di Valverde resta ferma a quota 7, il Granada con questo successo vola in testa alla classifica con 10 punti.

Foto: Liga Twitter