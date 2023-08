Liga, esordio a reti bianche per il Barcellona. Finisce 0-0 in casa del Getafe. Espulsi Raphinha e Xavi

Il Barcellona campione in carica parte con uno zero a zero nella Liga Spagnola. I catalani si fermano a Getafe, in una gara molto nervosa, con 10 ammonizioni da una parte e dall’altra, un’espulsione per parte, con Raphinha e Mata. Rosso anche per il tecnico Xavi per proteste. Insomma, un esordio particolarmente vivace per i blaugrana, che si fermano sullo 0-0, tra le polemiche.

Foto: Instagram Xavi