Liga: Eibar-Real Madrid, le formazioni ufficiali. Ancora in panchina Isco

Alle 13:00 di oggi riparte anche la Liga spagnola con il match tra l’Eibar e il Real Madrid. Sono state da poco rese note le formazioni ufficiali dell’incontro e, come evidenziano i principali portali iberici, Santiago Solari ha ancora una volta lasciato in panchina Isco. Per il fantasista si tratta della quinta esclusione consecutiva e le voci di mercato iniziano a farsi sempre più insistenti. Intanto, ecco i 22 che scenderanno in campo:

Eibar (4-4-2): Riesgo; Ruben Pena, Oliveira, Ramis, Cote; Orellana, Escalante, Jordan, Cucurella; Enrich, Kike Garcia.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo; Ceballos, Modric, Kroos; Asensio, Bale, Benzema.