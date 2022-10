Liga, crollo dell’Atletico: il Cadice vince 3-2. Ansia per Morata. Rischia di saltare il Mondiale

L’Atletico Madrid perde 3-2 in casa del Cadice, che ottiene una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Atletico sotto di due gol, poi la rimonta dei colchoneros fino al 2-2 e poi la beffa finale, del 3-2 nel recupero. Scatta l’allarme Morata in casa Atlético Madrid: l’attaccante dei Colchoneros è infatti stato costretto al forfait nelle fasi iniziali del match. Un problema muscolare che, a meno di un mese dall’inizio del Mondiale in Qatar, rischia di fargli saltare la manifestazione in Qatar.

Foto: Instagram personale