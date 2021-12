Liga, crisi Atletico. Il Granada vince 2-1. Quarto ko di fila per Simeone

Atlético Madrid in crisi nera in Liga: contro il Granada è arrivato il 4° ko consecutivo per i colchonerso nell’anticipo del 19° turno de LaLiga: finisce 2-1 all’Estadio Nuevo Los Carmenes con Machis e Molina che ribaltano il vantaggio iniziale dei colchoneros firmato Joao Felix.

In classifica, l’Atletico è fermo a 29 punti, al quinto posto, scavalcato anche dal Rayo Vallecano e con il Barcellona che si è portato a -1.

Foto: Twitter Atletico