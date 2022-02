Colpo del Levante nel recupero della 21esima giornata di Liga. I valenciani hanno sbancato con un 1-0 il ‘Wanda Metropolitano’ di Madrid, casa dell’Atletico. Un risultato a sorpresa, visto che il Levante è ultimo in classifica e in questo campionato non aveva mai vinto in trasferta. A decidere la gara un gol di Melero, che condanna così Simeone all’ennesima sconfitta stagionale.

FOTO: Sito Levante