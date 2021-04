Liga, clamoroso tonfo del Barcellona. Il Granada vince 2-1 al Camp Nou. Fallito l’assalto al primo posto

Clamorosa occasione sprecata dal Barcellona nel recupero in Liga per portarsi in vetta solitaria. I blaugrana di Koeman perdono incredibilmente al Camp Nou per 2-1 contro il Granada, fallendo l’occasione di portarsi da soli in vetta alla classifica.

Eppure le cose si erano messe bene per i catalani, con il solito Messi a portare in vantaggio i suoi al 23′. Il primo tempo si chiudeva con il punteggio di 1-0 e con il Barça primo da solo.

Nella ripresa però accade l’impensabile. Al 63′ Machis trova l’1-1 per il Granada. Dopo alcuni minuti rosso per Koeman per proteste e al 79′ vantaggio del Granada con Molina.

Nel finale, assalto dei blaugrana, ma vince il Granada.

Il Barcellona resta a 71 punti, terzo insieme al Real Madrid. L’Atletico ringrazia e resta primo da solo a 73 punti.

Foto: Mundo Deportivo