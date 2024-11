Liga, clamoroso ko del Barcellona. Il Las Palmas vince 2-1. Rovinata la festa dei 125 anni

Il Las Palmas rovina la grande festa del Barcellona per i 125 anni di storia. I catalani perdono clamorosamente in casa 2-1, continuando la crisi che vede i catalani con due punti nelle ultime 4 partite.

Las Palmas avanti a inizio ripresa al 49′ con Sandro. Il pareggio catalano arriva al 61′ con Raphinha ma subito dopo nuovo vantaggio ospite con Fabio Silva al 67′. Occhio alla classifica. Il Barcellona resta al comando con 34 punti ma il Real Madrid ha due gare in meno ed è a -4, a 30 punti. Barcellona che dopo il clamoroso 0-4 nel clasico era arrivato a +8 sul Real.

Foto: sito Barcellona