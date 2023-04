Liga, blitz del Siviglia a Valencia che è in zona retrocessione. Finisce 2-0

Va al Siviglia lo scontro diretto contro il Valencia tra le due nobili in crisi di questo campionato spagnolo. Al Mestalla finisce 2-0 per gli ospiti. In gol per gli andalusi Bade e Suso nella ripresa, da segnalare anche l’espulsione rimediata all’84’ da Moriba per i padroni di casa. Con questo risultato il Siviglia allontana la zona retrocessione, mentre il Valencia resta al terzultimo posto con 27 punti e con l’Almeria, salvo, a 30, che guadagna punti.

Foto: twitter Siviglia