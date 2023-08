Liga, bene all’esordio il Real. E’ 2-0 in casa dell’Athletic Bilbao. Bellingham subito in gol

Il Real Madrid non stecca all’esordio in Liga, sul sempre duro campo del Saint Mames a Bilbao. Gli uomini di Ancelotti si impongono con un secco 2-0, maturato nel primo tempo. A segno Rodrygo al 28′ e Bellingham al 36′. Esordio subito con gol per il grandissimo colpo dell’estate dei blancos di Ancelotti, che partono con il piede giusto.

Foto: twitter Real Madrid