Almeno per qualche ora, in attesa del Real Madrid, il Barcellona torna in vetta alla classifica della Liga. La squadra di Valverde supera in rimonta, per 1 a 2, il Leganes. Sblocca la gara al 12’ En Nesyri, poi i catalani rimontano nella ripresa. Al 53’ Suarez fa 1 a 1 e al 79’ Vidal regala la vittoria ai blaugrana.

Foto: Profilo Twitter Vidal