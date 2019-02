Termina 0-0 il posticipo della 23esima giornata di Liga. Il Barcellona non va oltre lo 0-0 in casa dell’Athletic Bilbao e si vede rosicchiare due punti dal Real Madrid (ieri vittorioso nel derby contro l’Atletico). Ora le Merengues di Solari sono seconde in solitudine, a 6 lunghezze di distanza dai rivali blaurgana.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona