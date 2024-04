Liga, Atletico ko 2-0 con l’Alaves e quarto posto in bilico. Simeone battuto dal figlio Giuliano

L’Alaves batte 2-0 l’Atletico Madrid di Simeone e conquista tre punti importantissimi, forse decisivi in chiave salvezza, salendo a 35 punti e mettendosi a distanza di sicurezza sulla terz’ultima. Decidono le reti di Benavidez e Rioja, per i colchoneros è la nona sconfitta in campionato. Dopo l’eliminazione in Champions è a rischio anche il quarto posto, perché l’Athletic Bilbao è a soli tre punti dalla compagine di Simeone. Grande partita per Giuliano Simeone, terzogenito del tecnico dell’Atletico, che stasera ha dato però un dispiacere al papà.

Foto: twitter Atletico