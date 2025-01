Liga, arrestato il difensore del Siviglia Kike Salas per scommesse illegali

Fulmine al ciel sereno in Liga. La Polizia ha arrestato questa mattina il giocatore del Siviglia Kike Salas con l’accusa di scommesse illegali. Il giocatore avrebbe ricevuto volontariamente dei cartellini gialli con l’obiettivo di far vincere denaro a un giro di persone a lui vicine. Secondo El Confidencial, il tribunale di Morón de la Frontera, la città da cui proviene il calciatore, ha raccolto una deposizione di Salas per un presunto reato di frode. Poi lo ha rilasciato. L’indagine si concentra per ora su diverse partite al termine della scorsa stagione di Liga.

Foto: Instagram Salas