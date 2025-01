Liga, altro duro colpo alla pirateria: crolla una rete da 22 milioni di utenti

Da qualche anno, La Liga sta impegnando ingenti risorse per la lotta alla pirateria. Dopo la disattivazione dei canali trasmessi da Cristal Azul lo scorso novembre, l’istituzione presieduta da Javier Tebas ha collaborato all’Operazione Kratos, per abbattere una rete illegale che coinvolgeva circa 22 milioni di utenti. L’operazione, svolta negli scorsi mesi, è stata condotta dalla Repubblica di Bulgaria e da Europol, e vi hanno partecipato più di una dozzina di Paesi e società private. Secondo il comunicato della Liga,“ l’indagine ha identificato 102 sospetti, 11 dei quali sono stati arrestati. Si è così scoperto che la rete distribuiva illegalmente più di 2.500 canali televisivi e raggiungeva più di 22 milioni di utenti in tutto il mondo senza il consenso dei titolari dei diritti”.

Foto: X Tebas