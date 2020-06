Liga, al via la 29ª giornata: ecco il programma completo

Tutto pronto per la 29esima giornata della Liga, che prende il via oggi con le prime due partite: alle ore 19:30 in campo Levante e Siviglia, mentre alle 22 toccherà a Betis e Granada. Di seguito il programma completo di questo turno del massimo campionato spagnolo, che si chiuderà giovedì sera con il posticipo tra Real Madrid e Valencia.

Lunedì 15 giugno

19:30 Levante-Siviglia

22:00 Betis-Granada

Martedì 16 giugno

19:30 Getafe-Espanyol

19:30 Villarreal-Maiorca

22:00 Barcellona-Leganes

Mercoledì 17 giugno

19:30 Eibar-Ath. Bilbao

19:30 Valladolid-Celta Vigo

22:00 Osasuna-Atl. Madrid

Giovedì 18 giugno

19:30 Alaves-Real Sociedad

22:00 Real Madrid-Valencia

CLASSIFICA: Barcellona 61; Real Madrid 59; Siviglia 50; Real Sociedad 47; Getafe, Atletico Madrid 46; Valencia 43; Villarreal, Granada 41; Athletic Bilbao 38; Osasuna 35; Levante 34; Betis Siviglia 33; Alaves, Valladolid 32; Eibar 27; Celta Vigo 26; Maiorca 25; Leganes, Espanyol 23.

Foto: Twitter ufficiale Uefa