Liga, il Clasico va al Real. Barcellona battuto 3-1 (Benzema, Valverde, Rodrygo)

Il Real Madrid si aggiudica il Clasico al Bernabeu, battendo 3-1 il Barcellona e staccandolo in vetta alla classifica. Gara dominata nel prinmo tempo dagli uomini di Ancelotti, passati in vantaggio al 12′ con Benzema. Al 35′ il raddoppio con Valverde, con un gran tiro da fuori, che spezza le gambe ai catalani.

Nella ripresa, Barcellona che cresce e crede nella rimonta. All’83’, Ferran Torres trova la rete dell’1-2, che riapre tutto. Ansu Fati ha la palla del clamoroso 2-2, ma il tiro, in acrobazia, finisce per pochi centimetri a lato.

Nel recupero. il Real la chiude con un rigore di Rodrygo. Finisce 3-1, Ancelotti sorride, e vola a 25 punti, settimana amara per Xavi, che in pochi giorni si vede quasi fuori dalla Champions e perde il primo posto in classifica in Liga.

Foto: twitter Real