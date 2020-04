Liga, accordo giocatori-Federazione: in campo al massimo ogni 3 giorni

La Liga ha già studiato il piano per tornare in campo. Al termine di una riunione, odierna è stato raggiunto un accordo tra l’associazione calciatori e la Federazione spagnola. L’AFE, assocalciatori spagnola, si è accordata con la federazione per giocare al massimo ogni 72 ore (e non 48, come inizialmente era stato proposto). Il presidente Rubiales ha assicurato priorità assoluta alla salute dei calciatori e verranno monitorate le temperature nei mesi più caldi per giocare con le giuste condizioni.

Foto: Mundo Deportivo