L’IFAB raccomanda: “Il calcolo dei minuti di recupero sia accurato come ai Mondiali”

I maxi recuperi visti durante l’ultimo Mondiale in Qatar potrebbero presto diventare normalità nel calcio. Dopo l’assemblea generale annuale a Londra, l’IFAB raccomanda di seguire “l’approccio adottato durante la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022, in cui è stato implementato un calcolo più accurato del tempo aggiuntivo“. Nel comunicato, si legge su Ansa, che il maxi recupero è stato accolto positivamente e che quindi è stato concordato che le competizioni in tutto il mondo dovrebbero seguire questo approccio. Nel corso dell’assemblea annuale, a sapere sempre l’ente che stabilisce le regole del calcio, “la Fifa ha fornito aggiornamenti sull’applicazione riuscita della tecnologia del fuorigioco semi-automatica e sull’integrazione del Var ‘leggero’, ed è stato concordato di rivedere il protocollo, le procedure e gli aspetti pratici del Var con le principali parti interessate. È stato inoltre concordato di istituire un gruppo di lavoro per concentrarsi su ulteriori modi per migliorare la disciplina e ridurre l’aggressività nei confronti di ufficiali di gara, giocatori e dirigenti di squadra a livello di base e amatoriale”. A questo proposito, la federcalcio inglese ha riferito di un processo approvato da The IFAB e implementato a livello di base, in cui gli arbitri indossano telecamere per il corpo che registrano tutte le comunicazioni con giocatori e allenatori”.

Foto: sito ufficiale IFAB