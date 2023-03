L’IFAB comunica le nuove regole per i calci di rigore: il portiere non potrà più muoversi e distrarre il tiratore

L’IFAB ha comunicato le nuove regole per i portieri sui calci di rigore. A partire dal 1° luglio, l’estremo difensore non potrà più muoversi in prota e fare gesti per provare a distrarre il tiratore avversario.

Niente più scene come Dudek nella finale di Champions tra Milan e Liverpool, o il più famoso Grobbelaar in Roma-Liverpool. Insomma il portiere non potrà più fare gesti e tentare di distrarre il tiratore dal primo luglio 2023, altrimenti il rigore verrà fatto ripetere.

Foto: twitter Euro 2020