L’IFAB cambia le regole calcistiche: nuove indicazioni per i calci di rigore

L’IFAB (International Football Association Board) ha pubblicato nelle scorse ore le Law Changes, i cambiamenti al regolamento in vigore dalla prossima stagione 2022/23, ovvero la prossima. Sono state certificate le cinque sostituzioni, che dal prossimo anno non saranno più parte di una norma momentanea dovuta alla situazione pandemica, ma norma fissa per tutte le competizioni, con i dettagli che già noti (tre interruzioni disponibili, la possibilità di cambiare durante l’intervallo). Cambia anche la regola dei calci di rigore, diventando più precisa: se, fino all’ultimo aggiornamento, un portiere poteva eludere la norma dei “piedi sulla linea” mettendone uno avanti e uno indietro alla stessa, senza toccarla, adesso l’estremo difensore “deve avere almeno una parte di un piede che tocca la linea o dietro la stessa”.