L’idea del Real Madrid: finire la stagione all’Alfredo Di Stefano di Valdebebas

Finire la Liga all’Alfredo Di Stefano di Valdebebas e tentare la rimonta sul Barcellona. E’ questa l’idea del Real Madrid che, in attesa di sapere quanto si potrà tornare a giocare, sarebbe pronto ad inoltrare tale richiesta alla RFEF, la Federcalcio spagnola. A riportarlo è il quotidiano AS, secondo cui la scelta di giocare nell’impianto normalmente adibito al Castilla, sarebbe fatta anche in funzione di accelerare i lavori al Santiago Bernabeu. L’impianto ha una capienza di 6000 posti, che comunque resteranno inutilizzati poiché si riprenderà a porte chiuse. Sempre secondo AS, l’ok dovrebbe arrivare sia dalla RFEF che dalla UEFA che, in caso di passaggio del turno da parte dei Blancos, non creerà problemi.