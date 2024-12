Lichtsteiner sul Mondiale per Club: “La Juve deve provare a vincerlo, è nel suo DNA”

Stephan Lichtsteiner, ex esterno della Juventus e oggi ambasciatore del club, è presente a Miami insieme a Francesco Calvo per i sorteggi del Mondiale per Club. Lo svizzero ha così parlato sul sito ufficiale della FIFA.

“Per noi è importante far parte di questa nuova competizione con i club più importanti del mondo e provare a vincerlo è nel nostro DNA. Un torneo nuovo e secondo me bellissimo, per i calciatori che lo giocano e per i tifosi che lo guardano. Non vediamo l’ora e fino alla fine forza Juve”.

Foto: Instagram Lichtsteiner