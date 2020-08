Lichtsteiner plaude la Juve e Pirlo: “È un’ottima scelta, mi ricorda Zidane”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex bianconero Stephan Lichtsteiner ha commentato la scelta della Juventus di affidarsi ad Andrea Pirlo: “La notizia mi ha sorpreso, ma solo per un paio di secondi. È un’ottima scelta, Andrea ha enorme credibilità. Riuscirà a gestire il gruppo, è calmo, simpatico, conosce l’ambiente. Mi ricorda Zidane, certo non Conte o Simeone. Urlerà quando servirà. Importa solo che abbia un buon impatto sul gruppo. E non ho dubbi su questo”.

Foto: sito ufficiale Juventus