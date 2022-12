Lichtsteiner: “Nel calcio tutto è possibile. La Svizzera proverà a colpire quando ci sarà l’occasione”

L’ex terzino svizzero della Juventus, Lichtsteiner, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in vista della partita di stasera tra Svizzera e Portogallo. Di seguito le sue parole: “È bello sognare, perché nel calcio tutto è possibile e pure il Mondiale in Qatar l’ha dimostrato. Adesso le distanze tra le grandi nazionali e le altre si sono ridotte. Yakin, che è un ottimo tecnico, cercherà di impostarla come piace a lui: controllo della situazione, grande attenzione difensiva, momenti di pressione. E poi proverà a colpire quando ci sarà l’occasione. Nostalgia? No, adesso penso a migliorare da allenatore, anche se continuo ovviamente a guardare le partite e ne parlo con i miei ragazzi dell’Under 15 del Basilea.”

Foto: Uefa