Lichtsteiner: “La Juve può lottare ancora per lo scudetto. Sarri ha portato idee nuove”

In vista del match di sabato tra Lazio e Juventus, il doppio ex della partita Stephan Lichtsteiner ha parlato della sfida tra le due squadre. Ecco le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Non è mai facile giocare all’Olimpico contro la Lazio: per la Juve sarà una partita complicata, anche perché la squadra di Sarri cercherà di aggredire e di attaccare costantemente. i sembra che la Lazio stia assorbendo il cambio di allenatore: Sarri ha portato un nuovo sistema di gioco e idee diverse, finora quindi ci sono stati un po’ di alti e bassi, ma la situazione mi sembra in miglioramento. Serve tempo per arrivare al top, però quello che ho visto mi è piaciuto abbastanza”.

Sulla Juve: “Possono ancora farcela per lo scudetto. Ricordo quanto accadde nel 2015-16. Bisogna vincere tante partite consecutive e ritrovare la mentalità giusta: quella che ti fa sempre fare una corsa in più, quella che ti fa chiudere ogni strada verso la tua porta, quella che ti fa pensare positivo. Quell’anno Buffon fissò il record di imbattibilità e tutti noi non solo godevamo a non prendere gol, ma proprio a non far tirare gli avversari. I dettagli fanno la differenza e noi li curavamo tutti”.

Foto: Getty Images