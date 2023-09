Lichtsteiner: “Bonucci? Dalla partita di Oporto i rapporti sono diventati difficili”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l’ex difensore bianconero Stephan Lichtsteiner ha parlato così dell’addio tra il suo ex compagno Bonucci e la Juventus. Ecco le sue parole: “Mi ricordo ancora come voi quella partita a Oporto: da lì, secondo me, i rapporti sono diventati difficili tra di loro. Poi quando è tornato dal Milan non sembrava tutto a posto. La difficoltà di un giocatore, ovviamente, è anche se hai vinto tanto, anche se hai fatto tanto. Se non rendi più come prima giustamente la squadra si guarda attorno. L’unico punto che a me non è piaciuto è stato lavare i panni in pubblico. Infatti certe cose non sono facili da accettare, magari come giocatore anch’io pensavo di avere ragione, poi alla fine con un po’ di distanza, dopo due o tre anni, magari avrei fatto le cose diversamente. Anche quello fa parte della vita“.

Foto: sito Juve