Ilic, giornata di assestamento. Gli aggiornamenti, l’OM sempre in pole

Ivan Ilic è sempre al centro del mercato, ma ha vissuto un’altra giornata di assestamento. L’Olympique Marsiglia ha atteso il via libera, la fiducia è intatta, avendo offerto 18 milioni al Verona e avendo soprattutto migliorato la proposta economica al centrocampista serbo. Ma il Torino resta ancora aggrappato, essendo una priorità di Juric. L’OM crede di aver raggiunto un vantaggio incolmabile, tuttavia il fatto di non aver avuto ancora il via libera (Ilic resterebbe comunque a Verona) lascia minimo margini al club granata. L’OM comunque resta in pole.

Foto: Instagram Ilic