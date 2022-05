Erling Halland dal primo Luglio sarà un nuovo giocatore del Manchester City. Su Twitter Liam Gallagher tifoso del Manchester City commenta entusiasta l’arrivo del norvegese con un post che recita quanto segue: “Saluti e abbiate paura di Erling Haaland”

All hail Erling Halland be afraid you Bumbaclarts MCFC LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) May 10, 2022