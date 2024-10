LIAM DELAP, DALLA STIMA DI GUARDIOLA AI GOL CON L’IPSWICH

Quattro gol in sette partite con l’Ipswich Town. Questo lo score, al momento, di Liam Delap alla sua prima – vera – stagione in Premier League. Un bottino che lo ha messo di diritto tra i calciatori più interessanti di questo avvio di stagione del massimo campionato inglese.

Attaccante molto forte dal punto di vista fisico, aiutato anche dalla sua statura dal momento in cui è alto 1 metro e 86. Nelle ultime due partite, contro Aston Villa e West Ham, ha messo a segno tre gol: due di sinistro e uno di destro. Classe 2003, nato Winchester, in Inghilterra, è un figlio d’arte. Suo padre, infatti, è Rory John Delap, ex centrocampista di Stoke City e Derby County. Ed è proprio nei ‘The Rams’ che il giovane attaccante muove i primi passi nel mondo del calcio. Rimane nel Settore Giovanile del club dal 2009 al 2019, quando passa al Manchester City.

Dopo una stagione nelle giovanili del Manchester City, nel 2020 Liam Delap viene promosso in prima squadra, dove trova due presenze in due anni in Premier League e addirittura un gol nell’unica presenza in EFL Cup. A quel punto viene mandato in prestito prima allo Stoke City, dove sigla 3 reti in 22 apparizioni e poi al Preston, club in cui segna appena un gol. All’inizio della scorsa stagione, invece, è passato, sempre a titolo temporaneo all’Hull City e ha segnato 3 gol nelle prime 12 presenze. Quanto alla Nazionale, il classe 2003 ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Inghilterra, ma non ha mai debuttato nella Nazionale maggiore.

Il suo talento è esploso nella stagione 20-21 quando mise a segno 24 gol in 20 partite in Premier League 2. E Pep Guardiola si lasciò andare con i complimenti nei suoi confronti prima dell’arrivo di Haaland ai Citizens: “È il tipo di attaccante che ci manca, un tipico 9 inglese”.

Dopo la partenza sprint con l’Ipswich, in Inghilterra parlano già di un interessamento da parte delle big, in particolar modo da parte del Chelsea di Enzo Maresca, colui che lo ha già allenato proprio nelle giovanili dei Citizens. E chissà che non si possa riformare la coppia con Cole Palmer…

Foto: Instagram Delap