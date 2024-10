L’Italia va avanti 2-0. Poi l’espulsione di Pellegrini rimette in gioco il Belgio: è 2-2 all’Olimpico

Finisce 2-2 la sfida di Nations League tra Italia e Belgio, con tanto rammarico per l’Italia, che domina per un tempo, quasi, fino al 40′, quando viene espulso Pellegrini e da lì il Belgio ne ha approfittato per tornare in partita. Finisce 2-2 all’Olimpico.

Italia subito in vantaggio, al 2′. Azione stupenda degli azzurri, sulla sinistra. con Retegui che ha lanciato per Dimarco che ha messo in mezzo, dove c’è Cambiaso che è stato abile e fortunato, a trovare la rete.

Per Cambiaso un grande inizio di stagione che lo vede sempre più punto di riferimento della Juventus. Ora la prima gioia con l’Italia. L’Italia continua a spingere. Al 24′ arriva il raddoppio. Grandissima palla di Dimarco che cambia il campo di prima, sulla destra per Cambiaso. Lo juventino arriva al limite, conclusione di sinistro, para il portiere belga, sulla respinta insacca il 2-0 Retegui. Italia in assoluto controllo, ma si complica la vita da sola.

Al 40′, brutto fallo da dietro di Pellegrini su Theate. L’arbitro lo ammonisce, ma il VAR gli corregge la decisione. Rosso per il romanista e Italia in 10. Il Belgio ne approfitta subito e trova il gol con De Cruyper al 41′ per riaprire la gara.

Nella ripresa, come prevedibile, è un assolo della Nazionale dei Diavoli rossi. Al 61′ arriva il pareggio. Ancora da calcio piazzato, su corner, è Trossard a trovare il 2-2. L’Italia rischia subito dopo di combinare la frittata, con un retropassaggio errato che libera Tielemans. Bastoni lo anticipa, il Belgio chiede il rigore, ma viene assegnato il calcio d’angolo. Il Brlgio prova anche a vincere la gara. L’Italia soffre ma quando riparte cerca di far male alla difesa fiaminga, con Frattesi che ha una buona chance all’80’, ma non riesce a trovare la porta.