L’Hellas Verona è salvo! Un super Montipò blinda il tris firmato Faraoni-Ngonge (doppietta) e condanna lo Spezia alla B

L’Hellas Verona è salvo! Gli scaligeri vincono lo spareggio salvezza contro lo Spezia per 3-1, condannando i liguri alla Serie B. Dopo appena 5′ si sblocca la gara grazie alla rete del capitano scaligero Davide Faraoni: Lazovic salta l’uomo e mette un traversone invitante in area di rigore, Djuric non arriva ma sul secondo palo arriva Faroni che trova la rete del vantaggio con Ampadu che prova a salvare ma la mette nella sua porta. Dieci minuti più tardi, però, è proprio Ampadu a riportare il punteggio in parità con un tiro dalla distanza che non lascia scampo a Montipò. Al 26′ tornano avanti gli uomini di Zaffaroni con la rete di Ngonge. Dopo il vantaggio, trema il Verona sul tentativo di Wisniewski ma Dawidowicz e Faraoni sono provvidenziali a salvare sulla linea. E al 38′ arriva anche il tris dell’Hellas Verona con coast to coast di Ngonge che arriva in fondo, salta due difensori e batte Dragowski. Parte forte lo Spezia che sfiora il gol del 3-2 con Zurkowski, ma Montipò risponde presente. E da inizio alla sua grande serata. Al 64′ Orsato sospende la gara per il lancio di fumogeni. A venti minuti alla fine della partita, l’Hellas Verona resta in dieci uomini, per un rosso diretto mostrato da Orsato a Marco Davide Faraoni, che con un tocco di mano evita il gol di Shomurodov, e viene espulso. Per lo Spezia la grande chance di un calcio di rigore, ma a tradire è M’Bala Nzola, che dal dischetto si fa ipnotizzare da Montipò. Lo Spezia cresce e attacca, l’Hellas si difende. E all’80’ arrivano altre due grandi parate di Montipò prima su Shomurodov e dopo su Nzola. In pieno recupero è ancora Ampadu a provare a rendersi pericolo, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. E con il pallone sul fondo, si spengono anche le speranze dei liguri. Termina così 3-1 per l’Hellas Verona lo spareggio salvezza, dopo tre anni lo Spezia retrocede in Serie B.