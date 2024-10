Come riportato da L’Equipe, l’attaccante del Real Madrid non ha accettato la proposta di mediazione, mentre il PSG attende una decisione definitiva del tribunale prima di prendere provvedimenti. La commissione di ricorso della LFP, su raccomandazione della commissione legale della stessa Lega, ha comunque richiesto al club di procedere con il pagamento, ma il PSG ha ribadito la propria intenzione di non versare la somma fino a che non ci sarà una sentenza vincolante.

“Se il giocatore purtroppo decidesse di portare avanti questa controversia, il club sarà costretto a farlo giudicare dai tribunali competenti e a farsi riconoscere il danno che ha subito e continua a subire a causa dell’incomprensibile posizione del suo ex giocatore “, ha affermato in una nota il portavoce del PSG, che dovrebbe ora rivolgersi al tribunale del lavoro.

Foto: Instagram Real Madrid