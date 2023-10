LFA Reggio Calabria farà ricorso contro la Città di S.Agata: “Non è stata rispettata la norma sugli under”

La LFA Reggio Calabria farà ricorso dopo contro la Città di S.Agata. La sfida al Granillo è terminata 1-2, ma l’esito del campo potrebbe essere ribaltato. La società amaranto, con il seguente comunicato, ha annunciato che presenterà ricorso: “LFA Reggio Calabria comunica di avere presentato al direttore di gara formale riserva di reclamo, poiché in occasione della gara odierna con il Città di S. Agata è stata violata la norma relativa alla presenza e permanenza in campo di un numero minimo di giocatori under.

Nelle prossime ore, nel rispetto dei termini regolamentari, verrà depositato formale ricorso presso il Giudice Sportivo competente”.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria