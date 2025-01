Lezione di Napoli: Neres, Lukaku (rigore) e McTominay per sbancare Firenze

Fiorentina-Napoli, sfida delle 18:00 di Serie A, termina 0-3.

Parte con lo sprint la Fiorentina, più pimpante nei primi minuti: arrivano al tiro Mandragora, Dodò e Sottil, con il Napoli che attende basso. Al primo vero spunto la squadra di Conte arriva in porta con una combinazione tra Lukaku e Olivera (gol annullato per fuorigioco), e gli azzurri prendono forma. Al 29′ arriva infatti il gol di Neres: Lukaku fa da riferimento, appoggia sull’esterno che inventa un gol da cineteca. La Fiorentina reagisce e trova anche il pari con Kean, ma prima della sua girata in porta c’è un tocco di braccio e il Var annulla.

Nel secondo tempo arriva il raddoppio del Napoli: brutta ingenuità dell’esordiente Moreno, che in vantaggio si fa recuperare da Anguissa e poi lo falcia in scivolata. Dal dischetto (54′) Lukaku piazza il mancino lento e centrale, battendo De Gea. Dopo il gol Palladino ridisegna la Viola e torna al 4-2-3-1: fuori Moreno e Parisi, dentro Colpani e Gosens. Al 61′ Meret si rende protagonista con due miracoli: prima su Mandragora che colpisce sul cross del neo subentrato Gosens, poi su Beltran che prova a ribadire in rete. La doppia parata diventa ancora più fondamentale per gli equilibri della gara, perché al 68′ il Napoli cala il tris sull’ennesima disattenzione difensiva della Fiorentina. Anguissa affonda a sinistra e mette in mezzo, Comuzzo sbaglia l’intervento e McTominay si trova il pallone comodo sul piatto a due passi dalla porta. Brutta sconfitta per la Fiorentina, che cade in casa contro un Napoli affilatissimo.

Foto: Instagram Napoli