L’ex viola Compper su Diego Demme: “Può aiutare tantissimo la Fiorentina, ha già visitato la città”

Alla Fiorentina piace molto Diego Demme, centrocampista classe 1991, grande protagonista con il Lipsia. Ve ne abbiamo parlato in esclusiva lo scorso 10 luglio, ora arrivano conferme. L’ex difensore della Viola Marvin Compper, è infatti intervenuto così ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi proprio su Diego Demme, suo compagno di squadra tra il 2014 e il 2018 al Lipsia: “È un mio grande amico: che io sappia lui ha fatto le vacanze in Toscana, più precisamente a Monteriggioni. Lui è di origini italiane e parla la vostra lingua molto bene, gioca ad alto livello e ha disputato anche alcune partite di Champions League. Può aiutare tantissimo la Fiorentina perché ha esperienza e tanta gamba. Demme è stato da poco a visitare Firenze e il suo sogno è quello di giocare in Italia, in quello che è il Paese nativo di suo padre”.

Foto: Sport.de