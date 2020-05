L’ex United Fletcher: “Vi racconto come CR7 imparò a passare la palla”

Darren Fletcher, ex centrocampista del Manchester United, è intervenuto ai microfoni di ‘The Lockdown Tactics’ svelando un curioso aneddoto su Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole: “Nei suoi primi anni a Manchester ha vissuto un periodo difficile nello spogliatoio. Il problema principale è che teneva troppo il pallone e non la passava mai: era egoista, non sapeva ancora leggere bene le situazioni di gioco. Ma aveva la personalità per venirne fuori: negli anni è diventato un mostro, grazie all’intensità in palestra, al personal training. Smith decise di introdurre una nuova regola in partitella: vale tutto, ogni intervento falloso non sarebbe stato sanzionato. Sapevo che era una tattica fatta apposta per Ronaldo. Per settimane il ragazzo si chiedeva: cosa vorrà mai questo nuovo preparatore scozzese? Di solito già si fischiava poco in partitella, ma a quel punto i compagni avevano letteralmente iniziato a volare uno addosso all’altro. Prima di questa regola Cristiano ti puntava, cercava e trovava il fallo, poi ti rideva in faccia. Non avrebbe più potuto fare così: ed è stato impressionante quanto poco ci abbia messo a capirlo. Credo che sia scattato qualcosa in lui. Presto ha cominciato a passarla, a muoversi senza palla, a smarcarsi. E di lì a poco avrebbe iniziato a segnare a raffica. Anche in partita”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League