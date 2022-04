L’ex presidente del Foggia: “So che c’è l’ipotesi De Zerbi al Napoli”

Lucio Fares, ex presidente del Foggia, ha parlato ai microfoni di serieanews.com di Roberto De Zerbi, che ha avuto da allenatore proprio con i Satanelli, svelando un interessante retroscena: “De Zerbi al Napoli? Ho sentito ultimamente, anche tramite amici vicini alla società azzurra, so che c’è questa ipotesi. Me lo auguro davvero. Roberto è una di quelle professionalità importanti che abbiamo emigrato all’estero, spero rientri e torni in Serie A. Può dare tantissimo al nostro calcio e ad una grande squadra italiana“.

Foto: Twitter Shakhtar Donetsk