L’ex Juventus Elia si ritira per fare il rapper: “Lascio il calcio”

ljero Elia, ex giocatore della Juventus, ha annunciato il proprio addio al calcio ai microfoni di Espn: “E’ arrivato il momento di far sapere a tutta l’Olanda che non sono più un calciatore. Nella mia testa mi sono fermato già da qualche anno. Non mi sono per niente divertito nelle ultime stagioni, non ho avuto neanche un momento felice all’Utrecht”. L’olandese si dedicherà ad una nuova carriera da rapper, dopo aver già pubblicato un album chiamato “Molenwijk”.

Foto: sito Den Haag