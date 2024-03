L’ex Juve Briaschi: “Gudmundsson sarebbe pronto a fare il salto di qualità con i bianconeri”

La Juventus si appresta ad affrontare, nel lunch match di oggi alle ore 12:30 il Genoa all’Allianz Stadium. L’ex attaccante Massimo Briaschi, che nel corso della sua carriera ha vestito sia la maglia bianconera che quella rossoblù, intervistato da Tuttosport, si è espresso sui rispettivi momenti di forma che stanno attraversando le due squadre, soffermandosi anche sul centravanti dei liguri Albert Gudmundsson, da lui ritenuto pronto per giocare in club blasonato come la Juve. Queste le sue parole:

“La Juve sta attraversando un momento di difficoltà, però non sta affatto giocando male checché se ne dica. Nelle ultime gare le prestazioni sono state buone e propositive sul piano del gioco, nonostante alcune assenze pesanti. Il Genoa? Stanno disputando un buon campionato con giocatori destinati a diventare protagonisti del mercato estivo. Sono stati molto bravi a fare una scelta a sorpresa in panchina, puntando su Gilardino: sta dimostrando di essere davvero in gamba. Gudmundsson è certamente pronto a fare il grande salto in una big come la Juve. Dopodiché toccherà a lui prendersi una maglia da titolare ma sicuramente all’interno della rosa di un top club ci sta alla grande. Sarebbe un valido innesto per avvicinarsi all’Inter in chiave primo posto. L’islandese è un’ottima seconda punta, che si sposerebbe alla perfezione con Vlahovic. Formerebbe una bella coppia nel 3-5-2 di Allegri”.

Foto: Instagram Serie A