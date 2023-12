L’ex Inter Cedric Soares interessa al Villarreal. Il portoghese è in uscita dall’Arsenal

L’ex terzino dell’Inter Cedric Soares potrebbe salutare l’Arsenal a gennaio. Come riporta il quotidiano inglese Express, il portoghese, che sta trovando poco spazio ai Gunners, interessa al Villareal. Possibile, pertanto, che Cedric possa trasferirsi in Spagna già a gennaio, dal momento che lui stesso non sarebbe gradito ai tifosi del club londinese.

Foto: Cedric Soares