L’ex estremo difensore del Milan, Sebastiano Rossi: “I portieri di oggi? Maignan è molto bravo. Onana? Non lo conosco, bisogna aspettare”

Da portiere in portiere. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere del Milan, Sebastiano Rossi, ha parlato della sua esperienza in rossonero soffermandosi anche sull’attuale estremo difensore del diavolo, ovvero Mike Maignan: “Il mio rapporto con Sacchi è eccellente, con Arrigo mi sento spesso, era stato lui a volermi al Milan. È il mio primo maestro. Ma mi sono trovato bene con tutti, perché da tutti ho imparato. Diciamo che con Capello era diverso perché in quel Milan c’era sempre il profumo della vittoria. I portieri di oggi? Non voglio dare giudizi, ma posso dire che Maignan è molto bravo, para bene, ha buoni lanci. Poi Handanovic, che ha avuto preparatori italiani. Onana? Non lo conosco, ho visto poco. Dobbiamo aspettare. Gli altri sono quasi tutti di buon livello”.

Foto: twitter personale