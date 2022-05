L’ex ds di Sabiri: “L’ho convinto a non accettare l’Arabia, con Giampaolo può crescere tanto”

Il suo gol ha permesso alla Sampdoria di vincere il derby e, al contempo, mettere una seria ipoteca sulla salvezza. L’impatto di Abdellhamid Sabiri nel mondo Doria è stato importante e, per parlare del talentuoso trequartista, Il Secolo XIX ha raggiunto il suo ex direttore sportivo in quel di Ascoli, ovvero Fabio Lupo: “Gli era arrivata un’offerta molto importante dall’Arabia ma l’ho convinto a non accettare. Gli dissi di credere in me e soprattutto in se stesso e di non andare perché poteva fare molto bene in Europa. Dopo il derby gli ho scritto: ‘Visto che non sbagliavo?”. Conosco bene e stimo Giampaolo, con lui Sabiri può crescere tanto. Nel rombo di Marco può fare il trequartista, la punta e pure la mezzala. Anche da esterno sta facendo bene. Ha tecnica, forza ma la dote migliore è il tiro, imprevedibile, da fermo e su azione. E poi non ha paura, nei momenti più caldi è la sua forza“.

Foto: Twitter Sampdoria