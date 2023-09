L’ex compagno di reparto di Provedel: “Ivan segnava 20-30 gol all’anno”

Ai tempi del Pordenone Ivan Provedel faceva reparto d’attacco assieme al content creator Riccardo Dose. Intervistato ai microfoni del Messaggero, quest’ultimo ha spiegato diversi retroscena sul portiere della Lazio divenuto eroe dopo il gol all’Atletico Madrid: “Ivan era il bomber. Segnava 20-30 gol all’anno, per questo il Pordenone lo aveva preso dal Treviso. Io invece mi muovevo da seconda punta e gli facevo gli assist. Esatto. Si portava addirittura i guanti da casa per mettersi in porta prima di iniziare gli allenamenti. Chiedeva sempre alla società di cambiare ruolo, ma non veniva mai accontentato. Quindi andò al Liapiave, dove in due anni fu cercato da Fiorentina, Hellas e Chievo ma alla fine venne preso dall’Udinese“.

Foto: Instagram Champions League